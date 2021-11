“Gf Vip”, Alfonso Signorini si scusa in diretta: “Ho esagerato con te”. Non l’aveva mai fatto

“Gf Vip”, le scuse di Alfonso Signorini hanno lasciato il pubblico interdetto: la concorrente è rimasta senza parole

La puntata di questa sera del “Grande Fratello Vip” si è aperta con una scena che ha a dir poco scosso il pubblico di Canale Cinque. Dopo aver fatto gli auguri di compleanno a Giucas Casella, che proprio quest’oggi festeggia 72 anni, Alfonso Signorini si è concentrato sulle donne che si trovano al televoto: Sophie Codegoni, Soleil Stasi e le sorelle Selassié.

Con Lulù, in particolare, il conduttore aveva avuto un’accesa discussione nel corso della puntata di venerdì, durante la quale l’aveva addirittura accusata di stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. La giovane, mortificata, non era riuscita a spiegare le proprie intenzioni ed aveva terminato la diretta in lacrime. Questa sera, per la prima volta, la posizione di Alfonso Signorini è parsa vacillare.

“Gf Vip”, Alfonso Signorini si scusa in diretta: “Ho esagerato con te”

La frequentazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha clamorosamente subito una battuta d’arresto. L’ex nuotatore, che più volte ha dichiarato di mal tollerare le continue ingerenze della giovane, ha ottenuto il suo distacco grazie all’intercessione di Alfonso Signorini. Durante la scorsa puntata, infatti, il conduttore aveva bacchettato aspramente Lulù, al punto tale da farla scoppiare a piangere. Secondo il giornalista, quest’ultima non è in grado di comprendere fino in fondo la situazione in cui versa Manuel, fatto che la sta rendendo oppressiva ed insistente nei suoi riguardi.

Nei minuti iniziali della diretta di questa sera, Signorini ha chiesto a Lulù di poter parlare da soli, essendo la giovane al televoto – assieme alle due sorelle – contro Sophie Codegoni e Soleil Stasi. “Mi rendo conto di essere stato un po’ rigido con te” – ha esordito Alfonso, mostrandosi sinceramente dispiaciuto per via delle parole utilizzate nei confronti della giovane – “Sono stato un po’ un papà severo, ho esagerato. Ma a volte la severità fa bene“. Lulù, che ha dimostrato al presentatore di aver compreso il suo rimprovero, ha accettato di buon grado le sue velate scuse.

Successivamente, Signorini ha chiesto alla concorrente quali fossero i suoi attuali sentimenti per Manuel Bortuzzo, alla luce della settimana che i due hanno trascorso distanti. “Ovviamente non sono cambiati” – ha precisato la Selassié, che sembra davvero presa dal coinquilino – “Questa settimana l’ho visto più sereno, forse anche per il fatto che gli era passata la febbre“. Lulù, che nel corso degli ultimi giorni si è sforzata di lasciare a Manuel i suoi spazi, sembra provare qualcosa di davvero importante per quest’ultimo: “Gli ho anche scritto una lettera in cui gli spiegavo quali fossero i miei sentimenti“.

Signorini, che si è lasciato coinvolgere dalla tenerezza delle parole della concorrente, ha poi permesso a quest’ultima di incontrare Manuel. Tra i due, al netto dei fraintendimenti, il bene sembra ancora saldo e profondo.