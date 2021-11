“GF Vip”, il concorrente viene smascherato: “Stai recitando”

Di Alex Belli se ne stanno dicendo di tutti i colori in questi giorni: la sua avventura al GF Vip si sta complicando giorno dopo giorno per quello che sta succedendo nella casa

Alex Belli sta facendo un percorso davvero molto intenso all’interno della casa del GF Vip. Aveva cominciato con molto entusiasmo e voglia di divertirsi, ma le cose si sono complicate quando la sua amicizia con Soleil Sorge ha cominciato a scaturire divers erezioni fuori dalla casa, in particolar modo da sua moglie Delia Duran che ha cominciato a provare gelosia per il rapporto nato tra suo marito e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il suo matrimonio in questo istante sta vivendo un forte momento di crisi.

GF Vip, Alex Belli messo all’angolo da tutti i concorrenti: “Sembra un film fatto male”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v)

Nelle ultime puntate, Alex è stato molto al centro dell’attenzione. Nell’ultima andata in onda, Duran è tornata a parlare con un Soleil e il loro confronto ha definitivamente fatto nascere dei dubbi in tutti i concorrenti all’interno della casa che hanno cominciato a sospettare di un accordo tra Alex e Delia. Hanno mandato in onda le reazioni dei ragazzi mentre guardavano il confronto tra Delia e Soleil. Sophie, Katia e le principesse non hanno affatto creduto a quanto visto: “Sembra un film fatto male con attori di scarso livello” si è lamentata Katia. “Trovo tutto piuttosto grottesco e anche se Soleil non mi sta troppo simpatica devo dire che ha vinto lei in questo scontro“.

Alex è rimasto molto spiazzato dalle accuse dei suoi amici e ci ha tenuto a ribadire che non è colpa sua se ha una voce baritonale che da questa brutta impressione di lui.