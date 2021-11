“Gf Vip”, il dietro le quinte a luci rosse: l’opinionista mette in mostra tutta la mercanzia – VIDEO

“Gf Vip” a luci rosse. Adriana Volpe, nota opinionista del programma, ha pubblicato un video tramite cui ha messo in mostra tutta la mercanzia…

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sembra voler imitare in tutto e per tutto il modello della precedente. Alfonso Signorini ha infatti annunciato al grande pubblico una sconvolgente notizia: anche quest’anno, il reality più seguito della televisione italiana chiuderà i battenti a marzo, al termine di un’avventura della durata di sei mesi.

Questa volta, tuttavia, ad affiancare il conduttore non saranno Pupo ed Antonella Elia, bensì due donne dalla personalità scoppiettante e travolgente: stiamo parlando di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due, splendide negli outfit sfoggiati di volta in volta in puntata, non mancano di esibire il loro fascino sconvolgente grazie agli scatti in camerino. Una delle due, a questo proposito, ha recentemente pubblicato un video a dir poco a luci rosse.

“Gf Vip”, il dietro le quinte a luci rosse: l’opinionista mette in mostra tutto – VIDEO

L’avventura di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al “Gf Vip” non era iniziata nel migliore dei modi. Le due prime donne, specialmente durante le puntate iniziali, non avevano nascosto di non nutrire particolare simpatia l’una nei confronti dell’altra. Eppure, appianati gli screzi, Sonia e Adriana si dimostrano perfettamente in grado di collaborare, specie se si tratta di commentare le vicende degli inquilini della casa.

Proprio la Volpe, attraverso le Instagram stories pubblicate di recente, ha voluto permettere ai fan di focalizzare meglio l’attenzione sull’outfit sfoggiato ieri sera. La conduttrice, nel video in questione, ha mostrato agli utenti l’applicazione di un siero per la pelle. “Dopo quattro ore di diretta avevo bisogno di idratarmi“, ha spiegato la Volpe, alle cui parole nessuno sembrerebbe aver prestato attenzione. Quello che ha sconvolto i fan, invece, è stato il poter ammirare da vicino il favoloso “lato A” della bionda opinionista.

Il davanzale della Volpe, valorizzato dal design dell’abito, cattura gli sguardi degli utenti e ne conferma l’indiscutibile sensualità. Impossibile decidere chi, tra Adriana e Sonia, sia l’opinionista più bella del “Gf Vip”.