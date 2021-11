La giovane ha postato uno scatto direttamente da Firenze per la promozione di un prodotto moda di cui è testimonial, superba e davvero bellissima.

In molti associano ancora il nome di Giulia Valentina a quello di Fedez visto sono stati assieme circa 2 anni prima che poi il rapper la lasciasse per Chiara Ferragni.

Grande amante degli animali ha infatti due chihuahua – Guè e Chew -, ma è anche una grande viaggiatrice e proprio durante i suoi soggiorni studio in America e Londra ha imparato incredibilmente bene la lingua tanto che da anni sul suo canale Instagram e YouTube propone dei fan fact ai follower per assimilare qualche espressione tipica inglese.

Lo ha fatto anche ieri per promuovere un noto brand di maglieria italiano, vediamo lo scatto e cosa ha combinato Giulia.

Giulia Valentina l’ha fatta grossa, fan senza parole

“Fun fact: un altro modo per dire impegnati, metticela tutta o ‘rimboccati le maniche’ in inglese è ‘pull your socks up’ 🧦 ✨” ha scritto a margine del post condiviso su Instagram. Indossa calze traforate nere e calzini bianchi in bella vista di Calzedonia mentre è seduta comodamente nel muricciolo laterale a Ponte Vecchio a Firenze.

Sorride allegra baciata dal sole, radiosa e di una bellezza autentica. Un particolare però è risultato strano ai fan. Una follower attenta, e ormai grande conoscitrice delle abitudini della giovane influencer, scrive: “La foto è a Firenze ma il tag a Milano perché la stai postando dal divano in pigiama vero?” e la risposta di Giulia è ovviamente “Esatto 😂!”

In moltissimi altri poi hanno scritto a pioggia messaggi in cui scherzavano sulla errata geolocalizzazione della foto:

“Il famoso ponte vecchio di Milano 😂”, “Che ponte figo sui Navigli😂”, “Non mi pare proprio Milano 😂🔥”, “Ma come Milano? Giuliaaaaa”. Giulia ha cambiato poi la location e ha inserito il capoluogo toscano, ma ormai il danno era stato fatto.