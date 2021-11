“Il Collegio” stasera cancellato da rai due: dove va in onda la puntata

Il Collegio è uno dei programmi più seguiti del momento. Questa sera però salta la programmazione su Rai Due: ecco dove andrà in onda

Il Collegio è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati della televisione italiana. Ogni anno viene ambientato in un anno diverso del passato, e racconta le storie di diversi ragazzi che vengono messi in questo collegio antico e sono costretti a seguire delle regole davvero molto rigide. Il problema è che le generazioni di oggi non sono affatto abituate alla severità di quegli anni e, puntualmente, si ritrovano a disobbedire ai loro insegnanti e molto spesso a pagare conseguenze davvero molto care per le loro azioni.

Il Collegio salta su Rai Due: ma va comunque in onda!

Sono tutti pronti per la quarta puntata, ma purtroppo questa sera non andrà in onda in televisione. Rai Due ha deciso di dare spazio agli ATP Finals di tennis, in corso a Torino. L’incontro è previsto per stasera alle 21 e, per ovvi motivi, l’appuntamento con Il Collegio è stato spostato. “Questa sera si viaggia verso il 1977 on demand” fa sapere la pagina ufficiale del programma, che annuncia in questo modo la messa in onda della puntata su Rai Play, ovvero il sito ufficiale della rete.

Per la settimana prossima invece rimane tutto invariato: andrà in onda su Rai Due la quinta puntata e assisteremo così alle settimane finali dei ragazzi nella scuola più spiata d’Italia.

Questa sera tutti i fans del programma potranno seguirlo su Rai Play e scoprire le nuove appassionati avventure dei collegiali: prepariamoci a molteplici colpi di scena.