“Il sole sei tu”. Soleil Sorge, con gli short strettissimi è mozzafiato – FOTO

Soleil Sorge è una delle donne più amate del momento: il suo percorso al Grande Fratello Vip sta spiazzando tutti. Così come gli scatti che vediamo sul suo profilo di Instagram

Non ci sono dubbi sul fatto che Soleil Sorge sia una delle protagoniste più amate di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip, che terminerà a fine marzo o ad inizio aprile. La sua avventura televisiva è cominciata nel 2017, quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare il famoso tronista Luca Onestini. La loro storia d’amore è durata poco ma è stata molto intensa, per tutto il tempo che sono stati sotto ai riflettori. Ad oggi hanno preso due strade completamente diverse, unite solo dalla televisione e dai reality.

Soleil Sorge, bellissima come non mai: l’abito verde le sta da Dio

Soleil ad oggi è nella casa del Grande Fratello Vip, dopo anni e anni in cui è stata richiesta la sua presenza da parte del pubblico. Non sta deludendo le aspettative dei suoi fans, perché è una delle concorrenti più esplosive di questa edizione e riesce a creare sempre molteplici dinamiche. Questa sera è ad un televoto difficilissimo con Sophie, Clarissa, Lulù e Jessica ma in molti sono convinti che sarà lei ad essere eletta la preferita del pubblico ancora una volta. Per occasione di questa puntata, è stato pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram dove indossa un meraviglioso soprabito verde e con degli shorts aderenti dello stesso colore: ovviamente ha riscosso un grandissimo successo.

Lo scatto infatti ha ricevuto tantissimi likes in pochissimi minuti, e i commenti non si sprecano: tanti complimenti e auguri per la concorrente tanto amata.