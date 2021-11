Arisa è pronta a stupire il pubblico con effetti stupefacenti, sono in arrivo importanti novità. I fan sono curiosi di scoprire tutti i dettagli

L’abbiamo conosciuta tanti anni fa a “Sanremo” quando si è presentata sul palco dell’Ariston cantando Sincerità, da lì ha intrapreso una carriera strepitosa che ad oggi le sta recando ottimi risultati.

Stiamo parlando di Arisa, un artista a trecentosessanta gradi, attualmente impegnata con il programma “Ballando con le stelle” dove si sta rivelando una ballerina provetta.

Arisa, provocante e sensuale per il suo nuovo album – FOTO

Seguita da quasi un milione di follower, Arisa ha da poco pubblicato su Instagram importanti novità. Si tratta dell’uscita del suo nuovo album intitolato Ero romantica. Ha condiviso con i fan due scatti, il primo in bianco e nero e l’altro sui toni del rosa.

Sono due foto di copertina, nella prima sfoggia una posa sensuale e accattivante dove indossa un paio di calze a rete che la rendono ancora più unica; nella seconda, invece, l’attenzione si concentra sul suo volto in primo piano.

La cantante spoilera qualche dettaglio sull’album, spiegando: “E’ un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90”.

“Sei una stella”, commenta qualcuno sotto al post diventato virale e poi ancora “Livello altissimo”, qualcun altro aggiunge: “Non vedo l’ora”.

Il percorso artistico di Arisa si rivela un successo giorno dopo giorno e i fan sono sempre accanto a lei a supportarla e a sostenerla. Dopo “Amici” dove il ruolo da insegnante è stato molto apprezzato, ora è il momento di fare la ballerina. Milly Carlucci sembra aver fatto la scelta giusta: la cantante sta appassionando i telespettatori e spopolando con le sue performance.