“Non necessiti di tutto questo…”, Maddalena Corvaglia la canotta esplosiva fa sognare i fan: scollatura travolgente – FOTO

Maddalena Corvaglia ha pubblicato di recente una foto su Instagram da far stropicciare gli occhi dallo stupore: mai vista così da vicino…

La showgirl ed ex velina della Mediaset, Maddalena Corvaglia ha fatto sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti dopo l’ultima pubblicazione sui social.

La superstar dello spettacolo moderno ha diverse frecce al suo arco per dimostrare che il tempo non è mai un nemico. Gli anni passano ma lei non si smentisce mai, praticando fascino e mise elegante e raffinata ovunque vada.

Non a caso, gli addetti hanno più volte puntato sulle sue capacità per dare la svolta decisiva sul piano degli ascolti. Il suo incredibile successo, d’altronde si estende anche oltre confine, grazie anche alla scottante compagnia di una delle colleghe dello spettacolo di maggiore blasone, come Elisabetta Canalis.

Le due dame della tv hanno costruito a ‘braccetto’ il proprio percorso professionale e a distanza di tanto tempo dalla loro prima apparizione sembra non abbiano perso neanche un briciolo di quello ‘smalto’ che le ha portate alla ribalta

Maddalena Corvaglia, primo piano sontuoso su Instagram: bellezza che lascia il segno

