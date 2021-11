Melissa Satta accende la notte di Instagram. Profilo magistrale ed un body trasparente che scatena i sogni proibiti

Che tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng fosse finita per sempre era cosa nota da tempo. Se la velina si è buttata a capofitto nel lavoro mostrandosi più solare e soddisfatta che mai, il calciatore ha voltato ufficialmente pagina con una donna che al momento è al suo fianco.

Lo ha ufficializzato sui social mostrandosi per la prima volta tra le braccia della sua nuova fiamma. Lei è Valentina Fradegrada, influencer lombarda da quasi 3 milioni di follower. Boateng e Valentina si mostrano felici e affiatati e anche se con Melissa i rapporti sono ottimi per via del figlio Maddox, la loro storia è ormai archiviata per sempre. Come risponde la velina a tutto questo? Con uno scatto vietato ai deboli di cuore.

Melissa Satta e le trasparenze pericolose: la FOTO

