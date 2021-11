Nina Moric ed il fascino intramontabile. Selfie e sguardo da leonessa che ti rapisce. Per lei è una pioggia di like

Nina Moric e Fabrizio Corona, un rapporto che non si è mai chiuso per davvero. I due vivono un momento di serenità e di intesa ritrovata per amore del figlio Carlos. Vederli insieme felici e spensierati dopo tanto tempo, turbolenze e denunce, aveva fatto sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Ma non è affatto così.

Ci ha pensato Nina Moric a mettere a tacere questi pensieri mostrando a tutti il suo nuovo compagno. Si tratta di un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo, Carlo Galatà, chirurgo plastico siciliano. Proprio la modella croata ha mostrato sui social la prima foto di loro due insieme alle pendici dell’Etnea, felici e innamorati. Un nuovo capitolo si apre così per Nina.

Nina Moric, gli occhi ti rapiscono: bellezza unica

Dopo shooting e pose mozzafiato, Nina Moric regala a tutti i suoi follower uno scatto molto nature. Un selfie scattato a tarda sera, sul divano, senza trucco e senza troppi artifizi.

Si mostra in modo easy, come mamma l’ha fatta, o meglio come la chirurgia estetica l’ha resa oggi, ma senza esagerazioni. Stesa sul divano, saluta tutti con un primo piano che in un batter d’occhio ha fatto il pieno di like.

Il fascino intramontabile della modella non muore mai, il suo sguardo da leonessa rapisce e per molti è una gioia vederla finalmente con i suoi occhi naturali.

Negli ultimi tempi, infatti, la Moric aveva scelto di indossare delle lentine a contatto azzurre che rendevano il suo sguardo di ghiaccio. Nella foto in questione le ha tolte e per i fan è una grande gioia rivedere i suoi occhi “originali”.

“Bellissima con i tuoi occhi senza quelle lenti a contatto – scrive uno dei suoi follower – Molto più particolare ed intrigante con gli occhi nocciola! 🤩”. In moltissimi le fanno i complimenti e c’è chi sottolinea: “I tuoi occhi sono da bambola”.