“Ornella Vanoni sta male, non può venire in trasmissione” A “Le Iene” il dramma in serata

Le Iene, sostituzione dell’ultimo minuto: Ornella Vanoni salta la puntata, al suo posto c’è una sorpresa!

I telespettatori sono pronti per una nuova puntata de ‘Le Iene’. Il programma satirico, ogni volta, ottiene ottimi numeri dal punto di vista dello share televisivo. Le tematiche trattate sono sempre di interesse generale e spaziano da cose estremamente serie ad altre più spassose: non mancano inoltre risate, scherzi e tanto divertimento.

Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset dopo 25 anni: per questo motivo per ‘Le Iene’ è stato ideato un nuovo format. Al fianco di Nicola Savino, per ogni puntata, c’è una donna diversa. Questa sera, sarebbe stato il turno di Ornella Vanoni. A causa di problematiche di salute, la cantante ha dato forfait. Per questo motivo, al fianco del nativo di Lucca, c’è la sostituta.

Le Iene, forfait di Ornella Vanoni: sostituzione dell’ultimo minuto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “L’Eredità”, la concorrente esagera con le parole. Insinna è sconvolto: “Hai gelato lo studio”

La puntata de ‘Le Iene’ di questa sera era attesissima: al fianco di Nicola Savino tutti aspettavano con trepidazione la grandissima Ornella Vanoni. La cantante, però, non ci sarà alla conduzione. Stando a quanto si apprende, la nativa di Milano è stata colpita da una forte influenza. La redazione ha riportato in una nota tutti gli aggiornamenti. “La cantante in questo momento si vede costretta a rimandare la sua partecipazione per via di un forte stato influenzale“, si legge. A causa di questo forfait, Mediaset ha fatto una sostituzione dell’ultimo minuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso interviene contro l’ospite: “Qui non si bestemmia!”

Al fianco di Savino c’è quindi Elena Santarelli. La bellissima showgirl non è un nome inedito, dal momento che il suo turno era previsto per il prossimo martedì 23 novembre. “Arrivo in anticipo per sostituire la grande Ornella Vanoni, ma non potrò mai sostituirla in verità, lei è Ornella. Sono pronta comunque a divertirmi”, ha detto la 40enne.

Se le sue condizioni di salute miglioreranno, con molta probabilità la Vanoni condurrà la prossima puntata.