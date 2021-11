Pallone d’oro: svelato in anteprima il vincitore. Il nome

Pallone D’oro, svelato in anteprima il vincitore: le ultime indiscrezioni stanno lasciando tutti con il fiato sospeso.

Gli appassionati di tutto il mondo attendono con ansia il prossimo 29 novembre: quel giorno verrà svelato il vincitore del Pallone d’oro. Durante la cerimonia, saranno assegnati altri premi come il Pallone d’oro femminile, il trofeo Kopa (il miglior Under 21) e il trofeo Jasin (miglior portiere). Dopo tanti anni, c’è grande curiosità nello scoprire il nome del vincitore: non c’è infatti un vero favorito.

Dal 2008 al al 2017 hanno sollevato al cielo il trofeo solamente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Nel 2018 il riconoscimento è andato a Luka Modric, mentre nel 2019 nuovamente a Messi. Nel 2020, invece, il Pallone d’oro non è stato dato a causa della pandemia di coronavirus. L’8 ottobre sono stati svelati i 30 calciatori il lizza per la vittoria finale. L’ultima indiscrezione, però, lascia tutti a bocca aperta: il nome del prossimo Pallone d’oro è stato già svelato.

Pallone d’oro, svelato il vincitore: il nome

I tifosi della Nazionale hanno una speranza: per loro il vincitore dell’ambito premio sarà Jorginho. L’italo-brasiliano ha vinto l’Europeo, la Champions League e la Supercoppa Europa con il Chelsea. Il classe 1991 è stato sempre protagonista e titolare inamovibile con le sue squadre. I rigori sbagliati contro la Svizzera, sia nel match di andata che di ritorno, hanno però condizionato il cammino dell’Italia nel girone di Qualificazione ai prossimi Mondiali. La selezione di Roberto Mancini, in realtà, era artefice del proprio destino ma non è andata oltre ad uno scialbo 0 a 0 contro l’Irlanda del Nord. L’ultima indiscrezione non fa di certo sorridere Jorginho: il centrocampista non dovrebbe ricevere il riconoscimento di France Football.

Secondo quanto anticipato da RTP (autorevole media portoghese che opera sia in radio che in televisione), il vincitore sarà ancora una volta Lionel Messi. L’argentino, nel corso dell’estate, ha vinto finalmente da protagonista un titolo con la sua Argentina: l’Albiceleste ha centrato la Copa America.

Dal Portogallo sono certi: la ‘Pulce’ avrebbe anche già rilasciato le dichiarazioni di rito. Il nativo di Rosario non sta vivendo un ottimo momento dopo l’addio al Barcellona: con il Paris Saint Germain non è ancora arrivato il primo gol in campionato. Nonostante qualche prodezza in Champions League, l’argentino è totalmente fuori forma ed è stato rallentato anche da diversi infortuni.