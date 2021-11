“Più unica che rara”. Carolina Stramare, uno spettacolo mozzafiato – FOTO

Carolina Stramare ruba il fiato a tutti i suoi followers su Instagram: pioggia di likes in pochissimi minuti per una delle Miss più amate di tutti i tempi

La classe non è acqua e questo Carolina Stramare lo sa più che bene. Non a caso è stata una delle vincitrici di Miss Italia più memorabili degli ultimi anni: dopo il suo trionfo, per lei la strada è stata tutta in discesa. Questo viaggio è cominciato nel 2019, quando si è aggiudicata la fascia tricolore che l’ha incoronata la più bella d’Italia. Sono trascorsi due anni e nessuno l’ha più dimenticata.

Carolina Stramare fa impazzire i suoi fans: record di likes su Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a C a r o l I n a S t r a m a r e ( @ c a r o l I n a s t r a m a r e_)

Infatti Carolina è stata decisamente molto brava a cogliere al volo questa opportunità per crescere. Dopo la sua vittoria come Miss, è arrivata sui social dove ha cominciato a coltivare una carriera da influencer che l’ha portata ad essere uno dei volti più noti e amati di Instagram. Come potrebbe essere altrimenti?

Le sue forme esplosive, i suoi lineamenti e i suoi occhi chiari che spiccano sulla carnagione scura, fanno di lei una donna incredibilmente bella e magnetica. Sono tanti i brand che, per questo motivo, la scelgono continuamente come testimonial per i loro prodotti. Ha inoltre tantissimi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto, regalandole una pioggia di complimenti ogni volta che pubblica qualcosa. Proprio come è accaduto nell’ultimo caso.

Carolina ha pubblicato un semplice scatto di lei a casa, seduta sul pavimento con le gambe incrociate e lo sguardo dritto verso l’obiettivo. Una foto semplicissima, senza sovrastrutture, che ha guadagnato tantissimi consensi.