Tragico scontro sulla ex provinciale: morta una giovane donna

Nel tardo pomeriggio di ieri, una giovane donna di 38 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla ex provinciale 21 a San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Un morto e un ferito, questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali condotte da una donna di 38 anni che ha perso la vita. Illeso uno dei conducenti, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto oltre ai soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Pordenone, scontro frontale sulla ex provinciale 21: morta una giovane donna di 38 anni

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 15 novembre, lungo la ex provinciale 21 all’altezza di San Vito al Tagliamento, comune in provincia di Pordenone.

Nello scontro, una donna di 38 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ha perso la vita. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la redazione de Il Gazzettino, la vittima si trovava alla guida di una Peugeot 208 scontratasi frontalmente con una Bmw 216, condotta da un 36enne, che invaso, per cause ancora da accertare, la corsia opposta. Dopo l’impatto, la Peugeot è stata poi tamponata da una Volkswagen Polo che la seguiva, alla guida della quale si trovava un ragazzo di 33 anni.

Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei medici per la 38enne deceduta durante il trasporto in ospedale: troppo gravi le lesioni riportate. Ferito il conducente della Bmw che, riporta Il Gazzettino, è stato trasportato presso il nosocomio di San Vito in codice giallo. Illeso il 33enne alla guida della Volkswagen.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica del frontale ed accertare eventuali responsabilità. Da chiarire le cause che hanno fatto sbandare la Bmw facendola finire nella corsia di marcia opposta.