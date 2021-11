Cade da un tetto mentre ispeziona una canna fumaria: operaio perde la vita

Un operaio è morto ieri mattina a Bellizzi, in provincia di Salerno, precipitando dal tetto di un edificio mentre stava ispezionando la canna fumaria di un’abitazione.

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime sul lavoro nel nostro Paese. Un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un tetto mentre stava ispezionando la canna fumaria di un’abitazione. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri a Bellizzi, in provincia di Salerno. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 57enne, morto sul colpo dopo la caduta. Sull’incidente sono stati avviati gli accertamenti di rito.

Salerno, cade da un tetto mentre ispeziona canna fumaria: morto operaio di 57 anni

Un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 15 novembre, a Bellizzi, comune in provincia di Salerno.

Giovanni Colangelo, 57enne di Montecorvino Rovella, stando a quanto riporta la redazione di Today e la stampa locale, si trovava sul tetto di un edificio, sito via Olmo, ed era impegnato ad ispezionare la canna fumaria di uno degli appartamenti. Per cause ancora da chiarire, Colangelo ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto piombando al suolo dopo un volo di diversi metri.

In pochi minuti, dopo la segnalazione, presso il condominio è arrivato lo staff medico del 118, ma per il 57enne era ormai troppo tardi. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri di Battipaglia e i tecnici dell’Asl che hanno provveduto agli accertamenti del caso per determinare la dinamica dei fatti. Maggiori dettagli potrebbero emergere dai risultati dell’autopsia sulla salma, già disposta, riporta la redazione di Today, dall’autorità giudiziaria.

Cgil, Cisl e Uil di Salerno, attraverso una nota, riporta Today, hanno commentato la tragedia spiegando che solo sabato si era svolta una manifestazione a Roma per denunciare le vittime sul lavoro. Solo in provincia di Salerno, affermano i segretari dei tre sindacati che hanno chiesto interventi per fermare questa “strage silenziosa”, sono nove le morti bianche dall’inizio del 2021.