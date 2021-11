Fiammanti e mozzafiato gli scatti di Chiara Biasi lasciano senza parole i frequentatori del web. Lo stile della “Queen” è sempre in testa.

I look sempre originali della trentunenne influencer, Chiara Biasi, continuano senza sosta ad ispirare i beniamini della rete. E lei non cessa perciò di affermarsi di giorno in giorno come una “Queen indiscussa” per molti di essi.

Determinata imprenditrice ed appassionata stilista, oltre che celebre su Instagram con i suoi oltre 3 milioni di follower, Chiara, dopo aver seguito fedelmente le orme dell’omonima Ferragni nazionale, si è promossa come unica realizzatrice di “Matinée“, in cui racchiude tutt’oggi le sue collezioni di meravigliosi beachwear. Ma, ad attirare l’attenzione questa mattina, saranno alcuni scatti self-made dai risvolti “unici” ed “infuocati“.

“Scandalose, sono senza parole..” Chiara Biasi visione di fuoco davanti allo specchio – FOTO

