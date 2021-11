Soffri di una dipendenza da social media? Le stelle potrebbero metterci lo zampino: scopri quali segni zodiacali tendono a passare più tempo a condividere i propri momenti di vita

Oggigiorno milioni di persone si ritrovano a spendere una grossa fetta del loro tempo “scrollando” sui social media. Ore trascorse a condividere momenti di vita o a spiare quella degli altri, rischiando di sviluppare una vera e propria dipendenza. Se alcuni riescono a mantenere un sano equilibrio con il proprio smartphone e in particolare con i social, altri sembrano non riuscire a farlo, diventandone ossessionati. Scopriamo quale ruolo giocano i segni zodiacali in tutto questo, secondo i pareri degli astrologi.

I segni zodiacali più dipendenti dai social: scopri se ci sei anche tu

Sebbene riesca a non cadere nel baratro più profondo, tra i segni zodiacali più dipendenti dai social media troviamo l’Ariete. Un segno che ama mostrare agli altri aspetti della propria persona e condividere pubblicamente momenti della propria vita privata. Poco importa che il più delle volte ci sia dietro un obbiettivo ben preciso, dal trasmettere dei messaggi all’inviare dei segnali a qualcuno.

Tra i segni più ossessionati dai social troviamo invece il Leone, che non riuscirebbe a passare un solo giorno senza controllare i loro contenuti. Le persone nate sotto questo segno sono quasi sempre presenti su ogni piattaforma, che dà loro modo di tenersi aggiornati su tutto e tutti e mostrare il loro lato più creativo. Ci tengono ad apparire in un determinato modo agli occhi degli altri e per questo curano nei minimi particolari l’estetica dei loro account.

In questa categoria è presente anche il Sagittario che utilizza i social come fonte di informazione e come strumento per ampliare la propria rete di conoscenze. Per questo motivo è spesso impegnato in conversazioni private e cerca di commentari i contenuti che più lo aggradano. Può vivere dei periodi di distacco per poi fiondarsi in modo ossessivo nel proprio spazio virtuale.

Infine troviamo il segno dell’Acquario che attraverso i social esprime i propri pensieri e le proprie opinioni riguardo letteralmente qualsiasi cosa. Dai temi di attualità al gossip, condividere quello che pensa è per questo segno una priorità. Per questo motivo passa così tanto tempo sui social media, in ogni momento potrebbe essere diffusa una notizia sulla quale sente il bisogno di esprimersi a riguardo.