Cecilia Rodriguez ha sfoggiato una mise rovente per un importante evento alzando così la temperatura. I fan sono in visibilio.

La temperatura sul Red Carpet degli Mtv Music Award si è alzata a seguito dell’arrivo di Cecilia Rodriguez, al fianco del suo Ignazio Moser. Per l’importante occasione tenutasi ieri sera, la sorella di Belen ha sfoggiato un look indimenticabile, mostrando il suo lato più sensuale.

Una mise che ha mandato in estasi i fan, tanto che gli scatti condivisi dalla showgirl argentina dopo la serata, sulla sua seguitissima pagina Instagram, hanno fatto un boom di like e commenti. In particolare l’ultimo post ha scatenato un fiume di complimenti: il popolo del web è rimasto in estasi per la mise della modella e la sua bellezza mozzafiato.

Cecilia Rodriguez, mise bollente: fan in tilt

