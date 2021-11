“Sei un sogno”, Shaila Gatta, il VIDEO stuzzica fantasie proibite: curve da perderci la testa

Shaila Gatta continua a deliziare i suoi followers di Instagram con post da perderci la testa: il video che ha stregato il web

L’avventura delle nuove veline di “Striscia la Notizia” non è iniziata nel migliore dei modi. Il conduttore Sergio Friscia, nella puntata di lunedì, ha infatti annunciato che Giulia e Talisa si trovano in quarantena fiduciaria, a causa di “un contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus“.

Attualmente, dunque, le due ballerine saranno sostituite proprio da Mikaela Neaze e Shaila Gatta, le veline più longeve della storia del tg satirico. La mora del duo, che popola ancora le fantasie più bollenti dei fan, li ha recentemente stupiti mediante un video pubblicato su Instagram, che ha già raccolto una valanga di likes.

Shaila Gatta, il VIDEO stuzzica immagini proibite: curve da perderci la testa

Shaila Gatta e Mikaela Neaze sono dovute inaspettatamente tornare sul bancone di “Striscia la Notizia”. Le nuove veline Giulia e Talisa, infatti, negli scorsi giorni sono entrate a contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus, fatto che le sta costringendo alla quarantena fiduciaria.

Ieri sera, la mora del duo si è ritrovata a ballare sul palcoscenico, affiancata da una “collega d’eccezione”. Si trattava di Sergio Friscia, il conduttore che ha simpaticamente sostituito Mikaela Neaze, che per motivi logistici non è riuscita ad essere presente in puntata. Quest’oggi, tramite i propri profili social, Shaila ha mantenuto una promessa fatta diversi giorni fa al suo consistente pubblico.

“Come promesso… Tutorial del mio Make-up da giorno“, ha scritto la Gatta nella didascalia del video, tramite cui ha mostrato alle fan una serie di trucchi attraverso cui rendersi belle. I commenti bollenti, nel giro di poco tempo, si sono sprecati. Il top indossato dalla ballerina ne mette in evidenza le braccia muscolose e il davanzale magnifico.

“Sei un sogno“, “Voglio usarlo anch’io questo tipo di make-up..“: i followers, nel complimentarsi, non hanno trattenuto la loro ammirazione nei confronti dell’ex velina.