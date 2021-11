Travolto dal suo stesso fuoristrada: pensionato muore schiacciato

Un pensionato di 71 anni è morto ieri mattina a Villasimius (Sud Sardegna) dopo essere stato travolto dal suo stesso fuoristrada che aveva appena parcheggiato.

Stava cercando di recuperare il suo cane che si erano smarrito durante una battuta di caccia, ma è stato travolto dal suo fuoristrada lasciato senza freno a mano. Questo il tragico destino di un pensionato di 71 anni, deceduto ieri mattina nelle campagne di Villasimius (Sud Sardegna). A lanciare l’allarme alcuni contadini della zona che hanno sentito le urla del 71enne. I soccorsi giunti sul posto hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano.

Ieri mattina, lunedì 15 novembre, un uomo è morto dopo essere stato investito dal suo stesso fuoristrada che aveva appena parcheggiato nelle campagne di Villasimius, piccolo comune nella provincia del Sud Sardegna.

La vittima, Giovanni Fadda, pensionato di 71 anni, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de L’Unione Sarda, stava cercando il suo cane che si era smarrito il suo cane durante una battuta di caccia al cinghiale. Addentratosi nella montagna, l’uomo ha individuato l’animale e lo ha recuperato dopo aver parcheggiato il suo Land Rover. Purtroppo, il veicolo ha iniziato a muoversi improvvisamente ed ha travolto il pensionato schiacciandolo. Alcuni contadini lo hanno soccorso ed hanno contattato il numero unico per le emergenze.

Sul luogo del drammatico episodio si è precipitata l’equipe medica del 118 che ha avviato le operazioni di soccorso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari che alla fine hanno dovuto constatare il decesso del 71enne, andato in arresto cardiocircolatorio.

Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto agli accertamenti. Dai primi riscontri, riferisce L’Unione Sarda, pare che il fuoristrada si sia rimesso in marcia per via del mancato inserimento del freno a mano da parte della vittima.