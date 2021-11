Caos a “Uomini e Donne”. Maria De Filippi, durante la puntata odierna, ha dovuto fermare uno dei personaggi più amati: “Non andartene!”

La puntata odierna di “Uomini e Donne” non ha mancato di stupire il folto pubblico affezionato al programma. Come di consueto, Maria De Filippi non ha mancato di concentrarsi su Gemma Galgani, il volto che più di ogni altro riesce a catturare le attenzioni del pubblico. La frequentazione con Costabile, conclusasi in malo modo, ha lasciato l’amaro in bocca alla 71enne, che in puntata è addirittura scoppiata a piangere.

Tina, che non ha mancato di deriderla e di ironizzare sulla sua situazione, si è schierata totalmente dalla parte di Costabile. Il cavaliere, stanco dell’atteggiamento di Gemma, l’ha liquidata con queste parole: “Credo che non ci sia più nulla da dire“. In puntata, tuttavia, si è verificato un ulteriore, importantissimo siparietto, che ha persino oscurato le vicissitudini della dama più amata.

“Uomini e Donne”, il volto più amato se ne vuole andare. Maria lo ferma: “Non pensarci proprio”

La puntata odierna di “Uomini e Donne” ha visto l’ingresso trionfale in studio di Matteo Ranieri. L’ex corteggiatore è stato uno dei volti più amati della scorsa edizione del programma. Il 28enne di Rimini, giunto in studio per corteggiare la bellissima Sophie Codegoni, si era distinto per l’educazione e la timidezza che, fin dal principio, erano apparse il suo marchio di fabbrica. Matteo, a poco a poco, era riuscito a conquistare il cuore della tronista, fino a farsi scegliere. Tuttavia, la relazione tra i due naufragò nel giro di un mese, peraltro in circostanze mai del tutto chiarite dai diretti interessati.

Quest’oggi, Maria De Filippi ha fatto chiamare con una scusa Ranieri, che si trovava dietro le quinte. Il ragazzo, agitatissimo, è entrato in studio con la voce che tradiva l’emozione: “Mi hai fatto uno scherzo, non me l’avevano detto“. La conduttrice, dopo averlo fatto accomodare, ha mandato in onda un filmato che conteneva un annuncio più che strepitoso: Matteo, a sua insaputa, veniva infatti presentato come il nuovo tronista del programma. Commosso e al contempo terrorizzato all’idea di affrontare una simile responsabilità, l’ex corteggiatore non ha nascosto le proprie paure.

“Maria, non so se sono adatto a questo ruolo… E se non dovessi farcela?“: titubante ed intimorito, Matteo non ha mancato di mettere in discussione la scelta della stessa conduttrice. Quest’ultima, con tono perentorio, gli ha proibito di lasciare lo studio: “Non ci pensare ad andartene. Se va male pazienza, non succede nulla“. Anche Gianni Sperti, che nutre una profonda ammirazione per il giovane, ha tentato di convincerlo a rimanere: “Tu sei un ragazzo puro e sincero. Anche quando sbaglierai, non sarai mai in cattiva fede. Ci vorrebbero più persone come te qui dentro“.

Ranieri, rincuorato dalle parole dei presenti, ha deciso di accettare l’offerta di Maria e di sedersi sul tanto ambito trono. La sua spontaneità, indubbiamente, gli permetterà di vivere questo percorso televisivo con la maggiore trasparenza possibile.