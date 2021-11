Aida Yespica sta facendo impazzire davvero tutto con le sue foto devastanti: quest’oggi ha lasciato il segno con uno scatto allo specchio.

La bellezza di Aida Yespica non la si scopre di certo oggi: dopo il titolo di ‘Miss Venezuela’, la nativa di Barquisimeto decise di conquistare il mondo intero e partì per Milano. La sua popolarità aumentò a dismisura dopo la partecipazione al reality ‘L’Isola dei Famosi’ in cui agguantò il podio.

La Yespica non delude mai: qualche settimana fa era al Festival del Cinema di Roma e conquistò gli occhi di tutti con un outfit disarmante. I suoi profili social si riempiono sempre di più di scatti stupefacenti: Aida sa sempre come conquistare le attenzioni degli utenti del web. Questa sera, ad esempio, ha offerto una doppia visuale del suo lato A e del suo didietro panoramico.

Aida Yespica allo specchio: davanti e didietro, esplode tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Canalis incendia Instagram, tripudio di curve: la cerniera scende giù e… – FOTO

Aida, anche oggi, non ha fallito e ha fatto il pieno di likes condividendo un’immagine strepitosa. Il suo fisico è sempre un’opera d’arte in movimento, e quando la venezuelana decide di esagerare e di mettere in mostra le sue curve pericolose, il web si paralizza completamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Ambra Angiolini ritorna a sorridere. Solo lui riesce a tenerla al sicuro, fan in lacrime – FOTO

La 38enne, con un abito da principessa, illumina il mondo dei social. La modella si piazza davanti ad uno specchio e quindi offre una visuale doppia sia del suo lato A sia del suo didietro. L’outfit aderente mette maggiormente in risalto le sue bombe. Gran parte del suo décolleté è totalmente in vista fa sognare i fans. “Una stella che abbaglia“, ha scritto un seguace visibilmente innamorato di lei. Per il post, ben 4.500 cuoricini in meno di un’ora.

I fan attendono con molta ansia l’arrivo della sera: da qualche giorno, quasi sempre allo stesso orario, la Yespica sta regalando scatti destinati agli annali.