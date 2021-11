Ad “Amici” saltano gli equilibri nell’aula di canto e Rudy Zerbi perde le staffe. Parole al vetriolo contro il suo alunno

“Amici”, il talent show di Maria De Filippi è senza dubbio tra i programmi più longevi della televisione italiana. Sono passati oltre 20 anni dal debutto di “Saranno Famosi” che l’anno successivo si è subito trasformato con il nome attuale. I talenti ed i professori si susseguono, cambiano i meccanismi ma l’amore del pubblico è rimasto invariato.

Quest’anno, tra l’altro, nella scuola più famosa della tv c’è anche un alunno d’eccezione, un giovane cantante che porta un cognome importante. È il figlio di Gigi D’Alessio, Luca che per tutti ad “Amici” è LDA. Rudy Zerbi in questi giorni lo ha strigliato parecchio, ecco perché.

“Amici”, Rudy a bomba su LDA: parole forti

Fin da subito Rudy Zerbi ha fatto capire a LDA la necessità di togliersi di dosso l’appellativo “figlio di”. Sul suo ingresso nella scuola di Maria de Filippi le polemiche non sono cambiate e ora tocca al giovane dimostrare. Proprio per via di alcuni suoi comportamenti il maestro di canto lo ha massacrato.

Si è detto deluso ma anche perplesso Zerbi per il comportamento del giovane che difronte ad Alex, il suo compagno, che ha definito “banale” il suo inedito, lui sia rimasto impassibile, senza avere la minima reazione.

E allora Rudi non ci ha visto più e gli ha intimato: “Ti devi svegliare!”. Per l’allievo sembra che le critiche non servano a nulla. Anche di fronte a quelle di Anna Pettinelli LDA aveva avuto la stessa reazione. “Non ti rendi conto che le parole hanno un peso. Evidentemente c’è qualcosa che non va” ha tuonato il maestro.

Nonostante Zerbi lo strigli, il foglio di D’Alessio sembra non capire quale sia la gravità della cosa. Alla fine però ammette che il suo problema sta nell’essere troppo buono e di non accorgersi della sottigliezza delle cose. Infine ha promesso: “Ci lavorerò”.

Ma Rubi non si ferma con il suo scossone e gli intima: “Non c’è da lavorarci. C’è da svegliarsi e molto velocemente anche”. Per LDA un ultimo avvertimento da parte del maestro: lui non ha intenzione di difenderlo più dai suoi compagni di classe.