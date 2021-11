Attimi di paura a “Ballando con le stelle” durante la puntata di sabato per Andrea Iannone. Ecco come sta il pilota

Andrea Iannone è uno dei volti seguitissimi della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il talent show di Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1.

Del pilota motociclistico si è parlato più e più volte per le sue storie d’amore da copertina, da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis. Ed oggi anche nella trasmissione di Rai 1 fa parlare di sé per una pseudo relazione segretissima con la sua maestra Lucrezia Lando. Un’indiscrezione che circola da tempo ma mai confermata da nessuno.

Sabato, nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle”, Iannone ha fatto preoccupare i suoi fan e tutto il pubblico di Rai 1. È stato colto da un malore improvviso prima di esibirsi.

“Ballando con le stelle”, ecco come sta Andrea Iannone

“Ballando con le stelle” ha vissuto attimi di paura sabato per via delle condizioni di salute di Andrea Iannone. Il pilota ha avuto un mancamento ed è stato necessario l’intervento del medico.

Per fortuna solo un grande spavento perché nel momento della sua esibizione il pilota è arrivato in pista insieme alla sua partner, Lucrezia Lando esibendosi in una sensualissima bachata.

Una performance che ha conquistato il pubblico a casa e sui social e anche la severa giuria del programma di Milly Carlucci composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Ma come sta oggi Andrea Iannone? È questa la domanda che i suoi fan si fanno. Basta guardare il profilo social della maestra di ballo per capire tutto. Lucrezia e Andrea nelle Instagram Stories sono al lavoro, in sala prove, per preparare l’esibizione di sabato.

I due hanno rassicurato tutti specificando che il pilota sta bene. Lui ha voluto precisare di non aver mai saltato una prova e che la sua presenza in sala è più che scontata. Ha ringraziato, nello stesso tempo, tutti quelli che si sono preoccupati per lui.