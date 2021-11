Belen Rodriguez lascia tutti di stucco su Instagram: la foto e le parole che dicono davvero come sta in questo momento

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano essere sempre più lontani. Se lei ha trascorso il week end a Roma per lavoro, mostrandosi come una vera diva della dolce vita, anche se da single, Antonino ha mostrato la sua versione da papà innamorato pazzo della sua Luna Marie.

E così se Belen si rilassa un attimo lontano dalla quotidianità milanese, colui che sembra essere ormai il suo ex compagno si stringe a sé la sua piccola e commenta: “Provate a dividerci…”. Anche quando fa shopping il pensiero è alla sua bambina, per lui non esiste nessun altro al momento. L’argentina risponde però di tutto pugno e lascia senza parole.

Belen Rodriguez: la notte, il vino e la verità

