Giulia Salemi continua a togliere il respiro a tutti i suoi followers: bella come non mai, con l’ultimo scatto pubblicato è riuscita a fare record di likes su Instagram

Giulia Salemi sta vivendo sicuramente uno dei periodi più belli della sua vita. Tra il suo privato che sta andando a gonfie vele e il suo lavoro che non potrebbe andare meglio di così, questo per lei è stato senza ombra di dubbio un anno davvero molto fortunato. Tutto è cominciato quando ha deciso di partecipare per la seconda volta al Grande Fratello Vip: voleva che questa nuova esperienza per lei fosse un riscatto dopo quella edizione sfortunata di un po’ di anni fa… e così è stato, sotto ogni aspetto.

Giulia Salemi più bella che mai: l’ultimo scatto ha conquistato tutti

La sua esperienza attuale con il GF Vip Party si è rivelata un’occasione incredibile per continuare a crescere professionalmente, infatti le proposte di lavoro stanno continuando ad arrivare e diventano sempre più importanti.

Intanto Giulia non si dimentica di Instagram dove tutto è cominciato, e dove ha tantissimi followers che la sostengono ogni giorno con tantissimo affetto e costanza. L’ultimo post che ha pubblicato ha riscosso tantissimo successo: una sua foto di lei con un paio di jeans e un maglioncino panna che le lascia scoperta la pancia. L’intento era quello di sponsorizzare dei prodotti, ma l’attenzione dei suoi followers è tutta per lei: nei commenti, infatti, pullulano complimenti di ogni tipo da parte dei suoi fans.

Lo scatto ha fatto record di likes nel giro di pochissimi minuti: Giulia si conferma ancora una volta uno dei personaggi più famosi del mondo dei social.