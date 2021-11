Elisa D’Ospina non perde occasione di stupire i fan con degli scatti mozzafiato, da modella curvy ad influencer: la sua ultima foto è virale

Classe 1983, direttamente da Vicenza, Elisa D’Ospina è una delle modelle più seguite negli ultimi tempi. La sua vita è un esempio per tutte quelle persone che hanno vissuto momenti difficili per problemi legati alla propria fisicità.

Alta un metro e ottanta, pesa 70 kg e indossa la taglia 48. La modella curvy da poco è diventata anche un’influencer che non perde occasione di raccontare la propria storia di bullismo e prese in giro a causa del suo aspetto.

Elisa D’Ospina, lato A afrodisiaco e sorriso unico – FOTO

Seguita da quasi trecentocinquantamila follower, ad Elisa D’Ospina sta a cuore la sua storia ed è per questo che si impegna ogni volta in diverse campagne e manifestazioni riguardanti tali argomenti.

Anche sui social non perde occasione di condividere con i fan messaggi e appelli che diventano virali. L’ultima foto ne è un esempio.

Si tratta di uno scatto in primo piano dove la modella indossa un reggiseno di pizzo grigio ed una camicia sbottonata che le copre a malapena la schiena. Lo sguardo è rivolto verso il basso, ma il sorriso non manca mai. I capelli sono sciolti e le danno un tocco di semplicità e naturalezza in più.

“Sentirsi bene nella propria pelle è una piccola conquista che oggi donna deve porsi come obiettivo. Amarsi, valorizzarsi, accertarsi, tre parole chiave che si raggiungono con percorsi che possono essere a volte anche lunghi”. Scrive sotto al post.

“Bomba sensuale” commenta qualcuno e poi ancora cuori, fiamme e applausi per l’influencer dalla curve strepitose e le forme perfette.

La moda è la sua più grande passione ed è per questo che non rinuncia alla sua rubrica a “Dettofatto” dove lavora a fianco di Bianca Guaccero su Rai2. Dopo tante sofferenze, la vita le sta riservando grandi opportunità personali e professionali.