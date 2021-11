Mourinho ha deciso: l’ex di Serie A in pole position per cambiare la Roma

La Roma alle prese con un avvio di stagione contraddittorio, Mourinho va a caccia di rinforzi per i giallorossi: nel mirino l’ex Milan

Una serie di vittorie per presentarsi, poi, le prime difficoltà, che stanno segnando il cammino della Roma. L’avventura nella Capitale di Josè Mourinho si sta caratterizzando per molti alti e bassi. Decisamente troppi, per quelli che sono gli obiettivi dei giallorossi.

Il tecnico portoghese si sta scontrando con alcune carenze nella sua squadra, che ha già fatto notare a gran voce alla dirigenza, con annesse polemiche. La Roma ha un buon undici di base ma decisamente pochi ricambi all’altezza. E l’andamento in campionato lo dimostra: ben cinque sconfitte nelle prime dodici giornate.

Al momento, la Roma si trova a 19 punti, fuori dalla zona Champions, quello che sarebbe l’obiettivo primario della stagione. Anche in Conference League, le cose non vanno molto meglio, con le due gare con il Bodo Glimt (sconfitta 6-1 in Norvegia e 2-2 sofferto in casa) che hanno lasciato il segno.

Ecco perché Mourinho, a gennaio, chiede rinforzi sul mercato per provare a rendere la squadra più competitiva. Tra i vari nomi di queste settimane, ce n’è uno su cui starebbe insistendo particolarmente.

Calciomercato Roma, a caccia di rinforzi per gennaio: l’ex milanista nei pensieri di Mourinho

Si tratta del connazionale Diogo Dalot. Il giocatore portoghese è un laterale di fascia, capace di disimpegnarsi bene su entrambi i lati del campo. Lo abbiamo visto all’opera lo scorso anno al Milan, con buoni risultati.

Sarebbe lui uno dei principali obiettivi per la sessione invernale dei giallorossi. Ma, come riportato da ‘Spaziomilan’, ci sono delle problematiche che rendono l’acquisto complicato.

Il Manchester United, infatti, apre a una cessione, ma soltanto a titolo definitivo. Per motivi economici, la Roma punterebbe invece a un prestito. Ipotesi che per ora i ‘Red Devils’ non considerano.

Si tratta, del resto, dello stesso motivo per cui il Milan lo ha lasciato andare. La Roma insiste, sperando di aprirsi uno spiraglio.