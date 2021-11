Calciomercato, scontro acceso in Serie A per il talento della Bundesliga

Scontro di calciomercato tra Milan e Roma che starebbero seguendo con attenzione un centrocampista della Bundesliga, in scadenza a giugno.

Il Milan prepara la prossima gara di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato a Firenze alle ore 20:45. L’obiettivo è quello di mettere in cascina altri punti per mantenere la testa della classifica, al momento condivisa con il Napoli. Intanto la dirigenza rossonera studia le mosse di calciomercato per poter rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Nel mirino rossonero ci sarebbe un centrocampista della Bundesliga che sarebbe seguito anche da un’altra società del nostro campionato.

Calciomercato, Roma e Milan su Florian Grillitsch: sfida tra i due club per il centrocampista

Sfida di mercato tra Milan e Roma per un centrocampista. Le due società avrebbero inserito nelle rispettive liste dei desideri Florian Grillitsch, classe 96 al momento in forza all’Hoffenheim.

Il club rossonero da tempo segue il giocatore austriaco, ma, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma. La dirigenza capitolina avrebbe individuato in Grillitsch il centrocampista ideale per rinforzare la linea mediana. Si profila, dunque, uno scontro tra le due società intenzionate a portare il centrocampista nel nostro campionato. Nei mesi scorsi il giocatore, messosi in luce con il club tedesco, aveva attirato l’attenzione anche del Napoli.

Il contratto del giocatore classe 96 con la scadrà a giugno. Per non rischiare di perderlo a parametro zero, l’Hoffenheim potrebbe decidere di abbassare le proprie pretese e cederlo già a gennaio. In estate, difatti, il club chiedeva circa 15 milioni di euro per lasciare partire Grillitsch, cifra che quasi sicuramente potrebbe scendere considerato il mancato rinnovo del contratto.

Roma e Milan potrebbero provare l’assalto a gennaio cercando di convincere l’Hoffenheim a lasciarlo partire subito. Non è escluso, però, che entrambe possano fare un tentativo di strapparlo a parametro zero ai tedeschi in vista della prossima stagione.