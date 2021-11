Caterina Balivo insieme a lui è ancora più bella, il vero amore esiste e la conduttrice condivide con i fan la sua felicità

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate ed ammirate dal pubblico italiano, ha conquistato la platea di telespettatori con il programma “Vieni da me” ed ora sono tanti i fan che la seguono sui social. Da anni ha ormai abbandonato il mondo della televisione, a quanto pare non si tratta di un addio ma di una pausa dalla solita routine.

Nell’attesa di rivederla sul piccolo schermo, il pubblico la supporta e sostiene sul web dove la Balivo condivide alcuni momenti delle sue giornate.

Caterina Balivo, la dedica speciale per il suo grande amore – FOTO

Oggi è un giorno speciale: è la festa dell’albero e per l’occasione Caterina Balivo ha pubblicato una serie di foto insieme a suo marito sotto a tante foglie arancioni che rimarcano i colori dell’autunno.

“Buongiorno Amore, ti ricordo che tra poco c’è il BlackFriday, la seconda cosa bella di novembre dopo il foliage. Ps: buona festa dell’albero a tutti”. Scrive sotto al post rivolgendosi all’amore della sua vita.

La coppia è molto affiatata, la Balivo si appoggia sulla spalla del suo compagno e scatta un selfie pieno di tenerezza e dolcezza. Il tutto è racchiuso in una cornice di naturalezza e semplicità, quella che da anni contraddistingue la conduttrice da tutti e tutto.

“Messaggio subliminale” ironizza qualcuno lasciando un commento sotto al post e qualcun altro aggiunge: “Com’è fortunato” e poi ancora “Bellissimi”.

Il nuovo anno per la Balivo si prospetta ricco di novità in ambito lavorativo, sarà la volta buona che la conduttrice torni in televisione? Il pubblico non aspetta altro e non vede l’ora di seguirla in nuovi progetti che non tarderanno ad arrivare. Intanto, la esaltano con cuori, fiamme e belle parole sotto ad ogni post.