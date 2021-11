“Sei illegale”. Cecilia Rodriguez è una bambolina: la FOTO è indescrivibile

Cecilia Rodriguez incanta i social con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: con il coordinato color panna manda in tilt i suoi milioni di followers

Cecilia Rodriguez è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social. La conosciamo tutti per essere la sorella più piccola di Belen Rodriguez. Infatti è arrivata in Italia qualche anno dopo di lei, quando Belen è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo e della televisione nel nostro Paese. Cecilia si è fatta spazio a piccoli passi seguendo le orme di sua sorella ma, allo stesso tempo, intraprendendo una carriera completamente differente: ad oggi, infatti, ha un pubblico che la segue tutto suo.

Cecilia Rodriguez manda in tilt i social: lo scatto che ruba il fiato

Cecilia è riuscita ad intraprendere una strada tutta sua quando, quattro anni fa, ha partecipato al Grande Fratello Vip. In molti prima del reality pensavano che fosse solo una bella ragazza, ma seguendola 24 ore su 24 abbiamo scoperto che è una donna dolcissima, simpatica e con una forte personalità, che quando era nella casa più spiata d’Italia la rese anche un personaggio molto discusso.

Infatti entrò nella casa fidanzata con Francesco Monte e, durante quella esperienza, finì per innamorarsi del ciclista Ignazio Moser. In questi anni sono riusciti a smentire chi non avrebbe mai scommesso un centesimo su di loro, perché sono ancora insieme e ogni giorno stanno realizzando progetti importanti.

Intanto Cecilia sui social è sempre più seguita e, con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, ha conquistato tutti: la showgirl ha un abito color panna addosso che mette in risalto le sue meravigliose forme che tolgono il fiato.