Chiara Francini lascia il web a bocca aperta condividendo una fotografia meravigliosa: in didascalia c’è anche un messaggio interessante.

Chiara Francini, nella sua splendida carriera, ha provato davvero di tutto. La nativa di Firenze ha preso parte a film come ‘Una moglie bellissima’, ‘Il mattino ha l’oro in bocca’, ‘Maschi contro femmine’, a serie televisive amatissime da critica e pubblico, e ha co-condotto programmi come ‘Colorado’ e ‘Domenica In’.

La sua bellezza è davvero notevole e non a caso la Francini è stata scelta anche per spot pubblicitari. La 41enne non poteva non sfruttare la popolarità dei social e per questo motivo ha un profilo Instagram che aggiorna quotidianamente. I suoi post sono tutti molto intriganti: questa sera la classe 1979 ha postato una foto che ha lasciato il web senza fiato.

Chiara Francini, primo piano meraviglioso: bellezza e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Francini (@chiarafrancini)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “I tuoi occhi sono da bambola” Nina Moric e la posa da manicomio: unica – FOTO

Chiara, questa sera, ha postato un contenuto che meriterebbe un’ora abbondante di applausi. La Francini ha svelato gran parte del suo carattere e si definisce come “Operaria dello spettacolo e della vita”. “Forse per questo non si accontenta di fare l’attrice tout court, ma gioca con le contaminazioni, passando dal teatro impegnato ai programmi tv pop“, si legge in un estratto del testo in cui la nativa di Firenze ha spiegato di fatto quelle che sono le sue passioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Il famoso ponte vecchio di Milano”, Giulia Valentina baciata dal sole: un particolare però non sfugge ai fan – FOTO

Nel post è presente anche una fotografia fantastica in cui l’attrice e conduttrice mostra la bellezza del suo viso. Gli occhi sono incantevoli e sono dotati di una sfumatura di celeste eccezionale. I suoi lineamenti sono praticamente perfetti mentre il rossetto lucido mette in evidenza le sue labbra fantastiche. Difficile quantificare l’avvenenza di questa meraviglia.

La Francini, qualche volta, ha regalato anche una panoramica fenomenale del suo incredibile corpo e del suo décolleté da paura.