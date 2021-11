“Gn*** a volontà” Claudia Ruggeri, lo spacco vertiginoso non dà pace ai followers: in FOTO è un sogno proibito

Claudia Ruggeri, la bellissima e prorompente showgirl colpisce ancora! Lo spacco vertiginoso è da perderci la testa.

Per lei i fans scoprono e inventano nuovi aggettivi, sotto ogni post trovare un riferimento negativo è impossibile. Tutti sono pazzi di Claudia Ruggeri, la prorompente showgirl famosa per il suo ruolo in “Avanti un altro”. Il pubblico la segue anche sui social, curiosi di attingere informazioni sulla vita quotidiana della bella romana che a quanto pare non priva il suo profilo di scatti bollenti, spesso da bollino rosso.

La sensualità di Claudia emerge sempre, a prescindere dall’outfit indossato. Un atteggiamento, un mood il suo che sprigiona una forte femminilità. Certo, a volte inebria il web con scatti che sono illegali, occasioni da cogliere al volo per ammirare un corpo con le curve al posto giusto.

Claudia Ruggeri colpisce ancora, lo spacco vertiginoso fa girare la testa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Il Natale si avvicina e la Ruggeri non perde occasione per dedicarsi allo shopping festivo. “Oggi da @portobello_spa tante belle cose 😍 impazzisco!!!!! @gioia_sonia ♡” scrive Claudia più raggiante che mai mentre inizia ad acquistare elementi che andranno ad arricchire la sua casa. Il momento festoso ha messo di buonumore il web, ma non è il solo…certamente la mise di Claudia aiuta.

La showgirl infatti propone un outfit rock con anfibi alti, giubbino biker nero ed una gonna lunga che però presenta proprio al centro un’ampia apertura. Uno spacco super vertiginoso che mette in risalto le gambe. Un dettaglio che si nota in particolare in due delle cinque foto che comprendono il post.

Ma non è sola, insieme a lei la bellissima Laura Cremaschi, una doppia visione che non lascia indifferenti: “Chissà quelli che erano lì a vedere voi due come sono impazziti😂😂”.

Le due donne hanno animato sicuramente il negozio, come ha fatto notare l’utente. Un altro è stato certamente più esplicito commentando “Gn*** a volontà” palesando una profonda soddisfazione nel vedere Laura e Claudia ancora una volta insieme.