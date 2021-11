Damiano dei Maneskin e quell’incredibile somiglianza a prova di meme (stavolta). Chi sono i suoi genitori – FOTO

Damiano dei Maneskin. Il frontman della band romana sul tetto del mondo è oggetto della curiosità dei fan. Scopriamo chi sono i suoi genitori e a chi somiglia il famoso cantante

Il 2021 continua a essere l’anno d’oro dei Maneskin. Dopo la vittoria ottenuta al Festival di Sanremo, il riconoscimento è arrivato ben presto anche in ambito internazionale. Vincitori dell’Eurovision Song Contest, campioni d’incassi e scalatori di classifiche (online e non), non sbagliano una mossa. Hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas lo scorso 6 Novembre e sono stati ospiti di mostri sacri della televisione statunitense come Jimmy Fallon ed Ellen DeGeneres.

Si sono imposti come miglior rock band recentemente agli Mtv European Music Awards, prima volta per un gruppo italiano. Come conseguenza di questo straordinario successo, i fan di tutto il mondo sono curiosi di conoscere i retroscena più particolari dei giovanissimi membri dei Maneskin, anche quelli più privati o che riguardano le loro famiglie. Scopriamo di più su Damiano David.

Damiano David: chi sono i suoi genitori e cosa fanno nella vita

Qualche tempo fa aveva scatenato l’ilarità del web un articolo molto forzato sulla probabile somiglianza fisica di Damiano David addirittura con la principessa Diana. La conseguenza è stata una pioggia di meme che associano il talentuoso cantante rock a personaggi tra i più disparati.

Se volete scorgere una somiglianza reale, innegabile ed evidentissima, non vi resta che guardare quella più ovvia, ossia con i membri della sua famiglia.

Si paragona molto spesso Damiano a Jacopo, suo fratello. Classe 1996, quest’ultimo è laureato alla facoltà di Agraria presso l’università della Tuscia. Più grande del celebre parente (nato nel 1999), ha un profilo Instagram pubblico ma condivide di rado immagini. In un post è insieme al frontman dei Maneskin e a un altro famosissimo romano: il campione Francesco Totti, tradendo la passione di famiglia per la squadra della Roma.

Chi sono i loro genitori? Rosa Scognamiglio e Daniele David, due assistenti di volo. Sia per lavoro che per passione, la coppia ha sempre viaggiato ed è entrata in contatto con tante culture diverse, interesse che hanno cercato di trasmettere anche ai figli. Nella foto in alto sono ritratti durante una vacanza in Cina, nei pressi della Grande Muraglia.

Non c’è che dire: Damiano è un bel mix dei due genitori che sono i suoi primi grandi fan e lo hanno sempre sostenuto alla ricerca del successo.