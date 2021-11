“E i pantaloni dove sono?” Elenoire Casalegno da censura sui social FOTO

Elenoire Casalegno sa come conquistare i suoi migliaia di followers su Instagram: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo social ha raggiunto tantissimi consensi

Elenoire Casalegno è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto oramai tantissimi anni fa, ma è stata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip della prima edizione a riportarla sul tetto del mondo. Infatti lì ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone, in particolar modo da molti giovani che non l’avevano mai vista prima e che l’hanno scoperta nel ruolo di donna fortissima che ha dimostrato di essere all’interno della casa.

Elenoire Casalegno bella da togliere il fiato: lo scatto che spiazza tutti

Terminata quella esperienza televisiva, è tornata alla sua carriera che è rimasta lì ad aspettarla per quei lunghi mesi trascorsi nella casa più spiata di tutta l’Italia.

Ad oggi ha tantissimi followers che la seguono con costanza e con affetto, c’è chi la conosce da sempre e l’ha ritrovata su Instagram, e chi invece l’ha scoperta nel reality e da allora non l’ha più lasciata. Gli scatti che pubblica ricevono sempre tantissimi consensi, e di certo non poteva fare eccezione l’ultimo, dove Elenoire indossa un abito o un body (dipende dai punti di vista) che lascia completamente scoperte le sue meravigliose gambe. Nonostante la sua età, Elenoire sembra sempre di più una ragazzina alle prime armi, ma allo stesso tempo ha il fascino e l’eleganza di una donna con i suoi anni.

Lo scatto ha raggiunto tantissimi likes in pochi minuti: i commenti non si sprecano per una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo e dei social.