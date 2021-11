Elisabetta Canalis, per l’ex velina arriva una vera batosta: finisce tutto

Elisabetta Canalis e la notizia più brutta. L’ex velina in difficoltà: cosa succederà ora dopo una decisione del genere?

Non è un bel momento per Elisabetta Canalis, l’amatissima ex velina di “Striscia la notizia”. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando ballava sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

Tante cose sono cambiate, ma rimane pur sempre uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, anche se da tempo vive a Los Angeles con la sua famiglia. È di queste ore una notizia non bella bella per la moglie di Brian Perri. Per lei una vera batosta dopo la quale, forse, finisce tutto.

Elisabetta Canalis, è buio pesto per lei: il perché

Non va affatto bene per Elisabetta Canalis. La showgirl deve fare i conti con gli ascolti bassissimi del suo programma “Vite da copertina” in onda su Tv 8. Ormai sono passati quattro mesi dal suo debutto alla conduzione del programma che fu di Alda D’Eusanio, Elenoire Casalegno, Rosanna Cancellieri e Giovanni Ciacci. I numeri vanno sempre peggio e lo share non va oltre l’1%.

Insomma non c’è stato nessun successo, anzi. L’azienda così comincia a fare i primi bilanci e nell’aria si parla già di una chiusura anticipata. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia, che spiega che le registrazioni del programma potrebbero chiudersi quanto prima terminando a metà dicembre.

Insomma un colpo basso per l’ex velina che ha creduto molto in questo nuovo progetto in Italia ma evidentemente le buone intenzioni non sono bastate. Un modo questo per la Canalis anche per tornare più spesso in Italia, il Paese che ama e nel quale vorrebbe tornare a vivere. Una volontà spesso palesata al marito Brian Perri che le ha promesso che appena possibile il trasferimento ci sarà.

Del resto anche Elisabetta è scesa a compromessi e per l’amore del marito ha accettato di vivere Oltreoceano. Ora però, forse, soffre la lontananza e tornare in Italia rappresenta il suo sogno.

L’ex velina ha preso anche parte ad una puntata de “Le Iene” ma oltre a questo non si conoscono, per il momento, altri suoi impegni. È tutto un work in progress dunque in attesa di momenti lavorativi migliori.