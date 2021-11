“Un uragano di emozioni” Elisabetta Gregoraci, tacchi a spillo e shorts inguinali: fans estasiati dalla visione – FOTO

Elisabetta Gregoraci, bellissima più che mai: la conduttrice è un vortice di sensualità nella sua ultima foto. Non desiderarla è impossibile.

Tra le conduttrici più apprezzate della televisione italiana c’è lei, la bellissima Elisabetta Gregoraci che negli anni si è evoluta riuscendo a ritagliarsi uno spazio costante in TV. Modella, showgirl, conduttrice ed anche influencer, la Gregoraci ha al suo seguito un pubblico nutrito.

Personaggio influente sui social, i followers sono soliti infatti intervenire sotto ogni post che immortala la bella calabrese per manifestare il loro affetto verso Elisabetta. Un corpo statuario, un fisico costantemente sottoposto ad allenamento, ogni capo indossato è pura magia. Per non parlare dei costumi mini durante i suoi viaggi; l’ultimo a Dubai dove il bikini fuori stagione ha solleticato l’animo del più razionale.

Elisabetta Gregoraci, gli shorts non coprono a dovere: fans estasiati dalla visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Oggi è Santa Elisabetta e la Gregoraci coglie l’occasione per esprimere i propri pensieri inerenti a questa ricorrenza svelando un ricordo che appartiene alla sua infanzia o ancora prima, a quanto pare era proprio destinata ad avere questo nome. La didascalia ricca di dettagli scritta dalla showgirl non ha lasciato indifferenti i fans i quali hanno colto l’occasione per mandare i rispettivi auguri di buon onomastico.

L’atmosfera è molto dolce, se non fosse però per la foto postata che crea pulsioni sensuali ai followers. Elisabetta infatti propone un outfit stagionale in cui domina il nero ad eccezione del maglione che tende sul grigio. Tacchi a spillo, collant velate molto sottili e quindi si intravedono perfettamente tutte le gambe. E poi gli shorts, cortissimi, che rischiano di far vedere il fondoschiena.

La foto scatena le pulsioni più nascoste e questo lo si percepisce anche dai commenti, “Sei un uragano di emozioni” scrive un fan, ammirandola proprio come donna, oltre che per la sua incredibile bellezza mediterranea. Tantissime le storie ripostate dalla stessa da parte di tutti coloro hanno voluto omaggiare la showgirl. Un modo per ringraziare il suo pubblico.