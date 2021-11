Elodie tagga Marracash su Instagram dopo la rottura. Il messaggio sorprendente che nessuno si aspettava

Elodie. La cantante romana è lanciatissima in vari settori dello spettacolo a dimostrazione del suo talento poliedrico. In vista anche la sua scoppiettante vita privata

Elodie, Elodie, Elodie… per ora non si fa altro che parlare di lei. E per ottime ragioni! Impossibile accendere la radio e non incappare nel suo ultimo singolo, “Vertigine”, rilasciato lo scorso 24 Settembre. Il singolo anticipa l’uscita del suo imminente nuovo album; sarà il quarto per la cantante che ne ha fatta di strada dalla borgata romana di Quartaccio dov’è cresciuta.

Non solo musica. Dopo il suo impegno televisivo sul palco dell’Ariston durante l’ultimo “Festival di Sanremo”, la vittoria del reality dedicato ai vip “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” (in tandem con Myss Keta), ha debuttato il 5 ottobre come conduttrice de “Le Iene” su Italia 1 con Nicola Savino. Per lei si apriranno anche le porte del cinema, impegnata sul set del film “Ti mangio il cuore” per la regia di Pippo Mezzapesa.

Elodie: la sua vita privata sotto i riflettori. Lo “strano caso” affiorato su Instagram

La cantante Elodie è sulle pagine dei rotocalchi di cronaca rosa anche per via della sua vita privata. Ha destato clamore la chiusura della sua relazione con il celebre rapper siciliano Marracash.

Ancor più curiosità suscita l’avvistamento del nuovo amore dell’interprete di “Guaranà”. L’artista è stata paparazzata più volte in compagnia dell’ex modello e marketing manager di Armani, Davide Rossi. L’ultima apparizione insieme è avvenuta all’aeroporto di Linate dove si sono scambiati dolci effusioni per salutarsi in vista del viaggio di Elodie verso Bari. Il motivo della partenza in Puglia è il suo impegno del già citato film a cui prenderà parte e che sarà tratto dal tratta dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sui reati della criminalità organizzata nel foggiano.

Elodie interpreterà la moglie di un boss (Marilena) coinvolta in una passione travolgente con l’erede della famiglia rivale (Francesco Patanè).

Dando un’occhiata tra le Instagram Stories dell’artista romana è possibile scorgere quanto sia rimasta comunque molto legata al suo ex compagno. Infatti, lo ha taggato in alcune condivisione pubbliche per pubblicizzare l’editoriale dedicato a Marracash nel numero speciale della rivista Rolling Stone.

Elodie aveva definito la loro storia “stimolante e faticosa”. Anche il rapper aveva commentato dicendo: “Siamo molto diversi”.

L’affetto tra i due rimane, lanciando un messaggio di positività a tutti i loro fan. Il rapper sarà inoltre tra i collaboratori del nuovo album di Elodie insieme ad altri nomi illustri del panorama musicale nostrano come Elisa e Mahmood.