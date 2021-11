A “L’Eredità”, i telespettatori hanno potuto assistere ad un Flavio Insinna inedito: l’argomento figli ha commosso il conduttore

L’appuntamento odierno de “L’Eredità” è letteralmente iniziato col botto. Flavio Insinna, complice il buonumore che sembrava aver invaso lo studio, si è lasciato andare a grasse risate durante la fase degli “Abbinamenti”. In particolare, il turno della concorrente Stefania ha messo in seria difficoltà il presentatore, che a stento è riuscito a proseguire nella conduzione.

La concorrente, rea di aver confuso le puzzole con le cimici, non ha mancato di divertire gli spettatori. Pochi istanti dopo, tuttavia, il tono del conduttore si è fatto improvvisamente serio. Il racconto della concorrente Nicole, infatti, ha guadagnato tutta l’attenzione di Insinna.

Flavio Insinna inedito a “L’Eredità”: l’argomento figli commuove il conduttore

La fase degli “Abbinamenti”, nella puntata odierna de “L’Eredità”, è iniziata sotto il segno del divertimento. Questo, nelle specifico, il quesito che il conduttore ha posto alla prima concorrente Stefania: “Devi dirmi gli animali che volano e quelli che non volano. La puzzola?“. La partecipante, colta impreparata, ha immediatamente risposto di sì, salvo poi beccarsi l’ironica replica del conduttore: “Iniziamo bene, e ne abbiamo altri nove…“.

Tuttavia, quando si è trattato del turno della concorrente Nicole, il tono di Flavio si è fatto improvvisamente serio. Il conduttore, nel leggere al pubblico la presentazione della concorrente, non ha potuto far a meno di porgerle alcune domande. “Leggo che ti sei trasferita per amore” – ha detto Insinna, a cui Nicole ha immediatamente risposto – “Sì, ho cambiato vita per amore“.

Colpito dalle parole della partecipante, il conduttore ha commentato così: “Brividi, commozione!“. In seguito, il dialogo si è spostato sull’argomento “figli”, un tema che ad Insinna sembra stare particolarmente a cuore. “Leggo che hai anche due splendidi bambini, uno di tre anni e uno di un anno e mezzo… E non me lo volevi dire?“.

Insinna, che ha a stento trattenuto la commozione, ha applaudito con grande trasporto la concorrente, per poi tornare a concentrarsi sulla gara. Un argomento, quello relativo alla famiglia, che sembra toccare le corde del cuore del conduttore, da anni impegnato sentimentalmente con Adriana Riccio.