Ilary Blasi non passa inosservata sul web: “il gioiello” che indossa fa spalancare occhi e bocca. I fan non lasciano passare nulla

Ilary Blasi è sempre stata l’icona della semplicità, nonostante la popolarità per via di suo marito, Francesco Totti ma anche per la sua carriera che ha costruito con attenzione e dedizione.

Non è una donna alla quale piace apparire e far parlare di sé, tanto che è stata anche una delle ultime vip ad aprile il suo profilo Instagram. Eppure questa volta si è superata. Lo scatto ha fatto il giro del web e presto in moltissimi l’hanno equiparata a Chiara Ferragni. Il “gioiello” che mostra è costosissimo e la rete si scatena.

Ilary Blasi, la FOTO non mente: è proprio quella

Chiara Ferragni lo aveva fatto qualche tempo fa per le vie di Milano ed in un attimo il web si era indignato. Ilary Blasi ci è “cascata” in questi giorni e, allo stesso modo come l’imprenditrice digitale, non è stata risparmiata.

Ma cosa accomuna le due donne? Un peccato di lusso, l’aver sfoggiato una delle borse più costose al mondo. Se la moglie di Fedez per le vie di Milano ha mostrato una Himalaya Niloticus Crocodile Binkin 30, Ilary ha risposto con una Kelly Hermes Himalaya con un selfie scattato in ascensore.

I fan e gli utenti del web sono attentissimi ed ovviamente il particolare super lusso non è passato inosservato. La borsa, nella versione bianca, è realizzata con la migliore pelle di coccodrillo, con lavorazioni minuziose e di classe. Una realizzazione da pochi oltre che un pezzo da collezione che si ispira proprio al bianco glaciale delle altissime montagne dell’Himalaya che, dal centro ai bordi, si sfuma diventando più scura. La vera chicca? La chiusura con i diamanti.

Il suo valore? Quanto quello di un appartamento che un cittadino comune non può nemmeno permettersi, oltre 300 mila euro. Nel 2017, infatti, Christie’s Hong Kong ha battuto un esemplare della borsa della nota maison francese per la modica cifra di 347mila euro.

I fan tremano e si indignano per un oggetto così di valore che Ilary indossa con nonchalance come se fosse una comunissima borsa con poca importanza e per lei non mancano le critiche.