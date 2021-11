Cristiana Dell’Anna ha fatto sognare il pubblico mostrandosi irresistibile per l’evento più importante. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza, talento e verve unica. Cristiana Dell’Anna torna a stupire il pubblico mostrandosi irresistibile per un’importante occasione. Classe 1985, di Napoli, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione alla nota fiction “Un posto al Sole”, dove ha ricoperto i panni delle gemelle Cirillo, per poi approdare a “Gomorra”, nel ruolo di Patrizia Santoro.

Figlia di un medico e di un’insegnante, fin da ragazzina ha sentito il richiamo della recitazione, passione che ha coltivato negli anni, portando parallelamente avanti gli studi in medicina, per seguire le orme paterne. Studi che poi ha abbandonato per dedicarsi alla sua passione più grande portandola a diventare una famosa attrice.

Cristiana Dell’Anna mozzafiato, fan in visibilio

