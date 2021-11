Justine Mattera. La showgirl americana ha fatto dell’Italia il suo nido. Esplode la sensualità sul suo profilo Instagram con aggiornamenti sempre super hot. Entusiasmo dei fan

Showgirl televisiva d’indiscusso valore, modella, personalità del web, sportiva a livello agonistico nelle discipline del triathlon, mamma presente e molto molto di più.

Tutto questo è Justine Mattera, la newyorkese classe 1971 che più di vent’anni fa ha conquistato l’Italia grazie a una sua caratteristica fisica evidente, che ancora oggi la contraddistingue: la sua straordinaria somiglianza con l’iconica star di Hollywood Marilyn Monroe. Eppure, la Mattera nel nostro paese ha saputo distinguersi sul piccolo schermo dividendosi tra Rai e Mediaset, ma soprattutto a teatro grazie alle sue straordinarie doti da attrice.

Justine Mattera: fisico strepitoso. A 50 anni è uno spettacolo per gli occhi

Tra i vari talenti di Justine Mattera è recentemente emerso anche quello di scrittrice. La showgirl ha una laurea presa all‘Università di Stanford in Letteratura inglese e italiana. L’attrice ha pubblicato nel corso del 2021 il suo primo libro, “Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?” (Cairo Editore), il cui titolo richiama scherzosamente il suo nome.

Si tratta, infatti, di un’autobiografia in cui racconta il coraggio del cambiamento avvenuto in giovane età con il trasferimento azzardato dagli Stati Uniti all’Italia, fatto che le ha poi consentito di divenire il personaggio celebre che è oggi. L’opera è un regalo fatto in primis a se stessa nell’anno del suo cinquantesimo compleanno, compiuto lo scorso maggio.

La sua attenzione per il mondo letterario si è esplicitata anche grazie al suo intervento nella presentazione di altre opere come “Manuzzelle” di Gaia Bermani Amaral e, ancor più recentemente, del libro “La forma del cuore” di Anton Emilio Krogh e Monica Cirinnà, come lei stessa ha sapientemente documentato su Instagram.

Proprio sul popolare social network Justine Mattera ha ritrovato nuova popolarità. Seguita da oltre 509mila utenti, pubblica shooting suggestivi che attestano la sua forma strepitosa a mezzo secolo di vita.

Uno degli ultimi post la vede indossare dei cortissimi shorts bianchi e una leggiadra camicia chiara, abbigliamento che tradisce la sua voglia di estate. “Con la testa sono in spiaggia” – scrive in didascalia.

“Con il cuore sono con te” – replica un fan. E ancora: “Sempre bellissima questa ragazzina”, testimonianza evidente del consenso del pubblico italiano che l’ammira.