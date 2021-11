Kasia Smutniak, in bianco e nero seduce irrimediabilmente i fan. Il primo piano che mozza il fiato, un sorriso irresistibile: divina

Sono tantissimi i film di successo che vedono Kasia Smutniak interpretare ruoli di rilievo, ricevendo anche numerosi premi per le migliori interpretazioni. L’esordio al cinema risale al 2000, nella prima delle numerose pellicole collezionate nella sua carriera: “Al momento giusto“. In seguito collabora con i grandi registi del panorama, divenendo una delle attrici più apprezzate e richieste.

Merito non solo della bellezza armoniosa e così perfetta, che le ha permesso di girare il mondo come modella, ma anche del talento straordinario sul set. Il suo carisma cattura la cinepresa e la totale attenzione dello spettatore, che rimane rapito dalla sue doti interpretative. “Nelle tue mani“, “Tutti contro tutti“, “Benvenuto Presidente!“, “Allacciate le cinture“, “Perfetti sconosciuti” sono solo alcuni dei suoi film più celebri, ai quali si aggiunge l’ultimo in sala, uscito l’11 novembre.

Kasia Smutniak, il primo piano che colpisce i fan

Attrice dal fascino travolgente, dotata di un corpo perfetto e di lineamenti incantevoli, ma soprattutto di un’eleganza sopraffina che non conosce ostentazione. Kasia Smutiniak è un simbolo di bellezza di classe sconfinata, grazie alla raffinatezza che sprigiona attraverso i modi gentili e riservati, ma soprattutto attraverso la magnetica espressività.

Impegnata nel sociale per temi di essenziale importanza, riveste un ruolo importante sui social, che spesso divengono grandi mezzi di comunicazione e denuncia. Nelle sale dall’11 novembre con “3/19“, il nuovo thriller diretto da Silvio Soldini, in cui interpreta la parte di una donna complessa all’alba di un percorso interiore ad alta intensità, condivide su Instagram alcuni frammenti del suo lavoro.

Ospite a Radio 105 per raccontarsi dal punto di vista professionale, pubblica alcune immagini dell’intervista, che stupisce gli utenti. In tutta la sua semplicità, priva di trucco e sovrastrutture, incanta con la sola forza della sua naturale bellezza, in un primo piano in bianco e nero che conquista gli utenti.

“Sei la donna più bella del mondo“, commenta qualcuno dei fan ammirati, riassumendo il parere comune, inevitabile davanti al suo luminoso sorriso.