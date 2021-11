L’inviata e speaker ieri ha postato uno scatto molto sensuale tratto direttamente da una serie tv storica, basco in testa e una femminilità da vendere.

La classe 1995 è conosciuta per aver preso parte negli ultimi anni a varie trasmissioni sportive tanto da aver fatto pensare anche ad un sorpasso con la Leotta che come lei seguiva a bordo campo le partite di campionato.

Non solo inviata a “Sportitalia” ma anche a “Quelli che il calcio” dove ha fatto divertire e innamorare moltissimi fan sintonizzati.

Oggi Ludovica Pagani è speaker a Radio 105 e ogni giorno rallegra automobilisti, studenti e casalinghe con la sua voce squillante e super attiva. Tanto successo per lei non solo grazie alla sua bravura nel mettersi alla prova ogni giorno con sfide nuove, ma anche per la sua bellezza indiscutibile che abbiamo potuto ammirare anche ieri nell’ultimo post Instagram.

Ludovica Pagani sembra una diva anni Trenta, follemente sensuale

