Un finale decisamente molto triste quello che si è visto ieri sera su Real Time e che ha salutato le tre coppie coinvolte nell’esperimento.

Cinque settimane vissute incollati allo schermo per alcuni fan del programma di Real Time ma mandato in onda in anteprima su Discovery Plus a luglio scorso. Ieri sera la resa dei conti per i sei giovani che hanno deciso di partecipare all’esperimento sociale che li ha portati all’altare all’oscuro di chi avrebbero trovato di fronte a loro.

Le coppie sono giunte ordinatamente una alla volta di fronte ad Andrea Favaretto, new entry, Mario Abis e Nada Loffredi, una vera agonia che come ha svelato Jessica Gregorio: “Mi sembra di tornare all’università per gli esami, la stessa ansia da prestazione!“.

Proprio Jessica e Sergio Capozzi hanno invece dato agli esperti e al pubblico tutt’altro che preoccupazioni, sono stati infatti l’unica coppia che ha deciso di proseguire insieme. Hanno svelato il loro percorso di crescita reciproco, “Per me il punto di svolta è stato l’esperimento” ha ammesso ancora l’imprenditrice.

Per entrambi la parola che racchiude il loro percorso è COSTRUIRE, ovvero mettere da parte le bussole personali spesso tarate male per dar vita ad una nuova stabilità dove gli equilibri possono essere meno precari di quello che si crede.

Le altre coppie invece? Parole al vetriolo in diretta

Nulla di buono per le altre coppie invece che sono arrivate alla finale con la sola voglia di mettere un freno a questa agonia vissuta nel peggiore dei modi.

Dalila Cantagllo e Manuel Felici hanno resistito le fedi nonostante l’enorme potenziale di coppia, i muri innalzati da lei hanno impedito di poter superare le prime liti sgretolando invece tutto quanto di bello si era creato all’inizio.

Lei ha persino rifiutato di dare una possibilità a Manuel dopo la fine delle nozze, “Gli auguro di trovare una persona che capisca quanto vale, ma questa non sono io“.

Martina Manoni e Davide Graceffa hanno deluso fin da subito, una coppia che non si è mai messa in gioco davvero.

“Approccio deludente e per nulla desideroso di vivere questa opportunità” ha sbottato Abis di fronte ad una Martina che anche ieri sera ha mostrato una atteggiamento poco volenteroso di provare a conoscere il marito e a suo dire “finto. Il sorriso che ha mostrato qui con noi è quello tipico delle hostess in volo che devono sorridere ad ogni costo“.

Nessuna sintonizzazione tra i due che quindi hanno preferito trascorrere la maggior parte dei giorni di nozze lontani, eccetto al prima settimana di viaggio in cui Davide e Martina per la prima e unica volta hanno provato a divertirsi.

Anche il saluto finale dei ragazzi davanti le telecamere ha indispettito molti fan a casa, con un Davide che cercava – nonostante avesse appena tolto la fede – di provarci con lei chiedendole di vedersi, e lei sofferente perchè voleva tagliare corto.

In molti ora attendono “MAPV e poi” che racconterà le coppie dopo i sei mesi dalla scelta definitiva. Ci sarà qualche novità in arrivo oppure un colpo di scena inaspettato che nessuno aveva considerato?