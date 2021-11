Melita Toniolo attira gli occhi dei suoi follower a sé: bellezza magica e quel particolare sexy che piace un sacco

La bellezza, la simpatia e le sue curve pericolose hanno da sempre affascinato e attratto il pubblico. Melita Toniolo fin dal suo ingresso nel mondo televisivo ha fulminato tutti. Oggi, a distanza di moltissimi anni dalla sua partecipazione al “Grande Fratello”, queste sue caratteristiche restano immutate.

Tante le esperienze che l’hanno vista protagonista, in tv come sui social, anche se per Melita c’è un solo e grande trofeo che la vita le ha regalato, suo figlio Daniel con il quale gioca e si diverte, condividendo su Instagram alcuni momenti esilaranti delle loro giornate. Non mancano gli scatti e gli appuntamenti di lavoro ai quali l’ex Diavolita si dedica con grande entusiasmo.

Melita Toniolo, bella e con quel pizzico di sensualità che non guasta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Proprio di lavoro è l’ultimo scatto condiviso da Melita Toniolo sul suo profilo Instagram. Si tratta di una sponsorizzazione di un noto brand di gioielli con il quale l’influencer collabora da diverso tempo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Alfonso Signorini nella bufera: è scontro aperto con Mediaset dopo lo scivolone: parole al vetriolo

Melita è entusiasta perché parteciperà ad una cena importante nella quale conoscerà tutta l’azienda che lei definisce una grande famiglia. Per l’occasione sono al vaglio 5 o 6 outfit come lei stessa ci dice. Ancora un po’ di indecisione sul fronte abiti da indossare ma per i gioielli la Diavolita ha già scelto.

Indossandone alcuni tra orecchini, collane ed anelli, Melita sorride e su Instagram tutto si ferma. È così bella e solare che non esiste più nulla. Tutti gli occhi degli utenti social sono fissi sul suo primo piano meraviglioso, raggiante, che rapisce tutti.

Make-up delicato, capelli morbidi e setosi che le accarezzano le spalle, sorriso magico ed un top chiaro, con una nuance che si abbina benissimo al suo incarnato. Melita sorride, la magliettina si alza leggermente sui fianchi e lascia scoperta una delle sue parti più belle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Ilary Blasi come Chiara Ferragni, l’accessorio super lusso che fa indignare il web – FOTO

Ai suoi follower questo particolare non passa inosservato. Piace molto e fa scattare tantissimi complimenti: “Bellezza assoluta” le scrive uno dei tanti fan.