Monica Bellucci ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sui social: con un abito nero che le lascia le spalle scoperte, sembra una ragazzina

Monica Bellucci continua a conquistare tutti ogni giorno oramai da tantissimi anni, ovvero da quando è diventata così famosa. Un nome, una garanzia: non a caso, la conosciamo tutti per essere la donna più bella del mondo. Nel corso della sua carriera ha conquistato sempre più consensi, diventando un’attrice affermata e di grandissimo successo. Ha interpretato tantissimi ruoli importanti, in centinaia di pellicole di enorme prestigio e ad oggi può ritenersi soddisfatta della carriera che ha portato avanti in tutto questo tempo.

Monica Bellucci spiazza tutti con l’ultimo scatto: bellezza senza tempo

Oltre ad essere un’attrice di enorme successo, Monica è considerata una delle donne più belle del mondo, anche oggi che si porta addosso molti più anni di quanti non ne avesse al suo esordio. Infatti la sua bellezza si è conservata meravigliosamente nel tempo e ancora oggi riesce a rubare il fiato a chiunque la guardi.

I social aiutano tantissimo in questo perché la rendono molto vicina al suo pubblico, che prima per vederla doveva aspettare una ospitata televisiva o addirittura un film in uscita al cinema. Adesso è tutta un’altra cosa perché possiamo vederla ogni giorno, grazie ai momenti di vita quotidiana che lei sceglie di condividere. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha conquistato davvero tutti: nella foto, Monica indossa un abito nero meraviglioso che le lascia scoperte le spalle.

Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto migliaia di likes e commenti di apprezzamento: ancora oggi si conferma una delle donne più famose di tutti i tempi.