“Vorrei conoscerti di persona…”, Monica Bertini davanzale esplosivo: senza reggiseno è un sogno – FOTO

La giornalista, Monica Bertini mostra il lato più effervescente e intrigante del suo repertorio di forme: diva travolgente.

Il nuovo volto della Mediaset sportiva ha un solo ‘comandante, nel segno di una bellezza travolgente e senza eguali.

Parliamo di Monica Bertini, la diva del piccolo schermo che ha dato il là ad una nuova rivoluzione in casa “Biscione”. Piersilvio Berlusconi ha deciso di puntare sulle sue qualità per ripartire una volta per tutte.

Competenza, intelligenza e fascino si intrecciano fino a ‘disegnare’ una creatura divina, figlia di Madre Natura.

Molti si chiedono quale fosse il segreto del successo della Bertini. Dalle foto pubblicate sul profilo social si evince una personalità determinata e sorridente alla vita. Tra gli hobbies principali spiccano il fitness, il padel e la pizza come alimento preferito, condiviso in calda compagnia del suo amato.

Negli ultimi giorni la giornalista di Sportmediaset, intervistata su un settimanale di gossip nazionale si è sbilanciata sulla sua vita privata. Il rapporto tra lei e il compagno è il perno fondamentale attorno al quale ruotano i suoi traguardi raggiunti in un lasso di tempo piuttosto breve

Monica Bertini, il primo piano straripante e senza eguali: stratosferica

