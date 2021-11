Antonella Mosetti ha alzato la temperatura del web mostrandosi irresistibile. La visione è da infarto, i fan sono in estasi.

Popolo del web in tilt a seguito di uno scatto rovente condiviso da Antonella Mosetti su Instagram in cui è ritratta irresistibile.

683 mila follower, foto dopo foto, look dopo look, la showgirl e attrice fa sognare il social, mostrandosi sempre mozzafiato. I suoi occhioni azzurro verde, la sua chioma fluente e il suo fisico sbalorditivo, donano panorami indimenticabili, capaci di far viaggiare le fantasie dei fan.

47 anni, di Roma, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a pellicole e fiction per poi approdare in format televisivi come conduttrice e showgirl. Nel 2016 ha preso parte al “Grande Fratello Vip” .

Oltre ai successi sugli schermi ha raggiunto molta notorietà sul social, conquistando tutti con le sue foto incredibili in cui mostra la sua bellezza intramontabile.

Antonella Mosetti mise mozzafiato e posa rovente

Per vedere l’ultimo scatto di Antonella Mosetti, vai su Successivo