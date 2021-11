I fan di Chiara Ferragni cadono ai suoi piedi dopo l’ultimo scatto in tuta aderente, resistere al suo nuovo look sarà impossibile.

Pronti a lasciarvi sorprendere ancora una volta dalla meravigliosa icona di stile internazionale Chiara Ferragni? Il nuovo look dell’imprenditrice cremonese dalle “massime aderenze“, e sfoggiato con eleganza e piena consapevolezza del suo corpo in questo 17 novembre, pare abbia sin dai primi istanti attirato l’attenzione di molteplici personalità in rete.

Eppure ad aggiungersi alla novità vi sarà anche l’anteprima di un attesissimo evento. Al quale i suoi fan non potranno mancare. Un indizio? Lo fornirà un’utente in vena di particolare goliardia. “Avete mai visto le Totally Spies?”

“Ti obbedirò” Chiara Ferragni in tutina aderente svela tutto, è impossibile resisterle

